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Çorum'da kaçan otomobil direğe çarptı, 1 kişi yakalandı

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Çorum'da devriye atan çarşı ve mahalle bekçilerinin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil, direğe çarptı. Kazalı araçtan yaralı olarak kaçmaya çalışan 4 kişiden 1'i kovalamaca sonucu yakalandı.

Çorum'da devriye atan çarşı ve mahalle bekçilerinin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil direğe çarptı. Kazalı araçtan yaralı olarak kaçmaya çalışan 4 kişiden 1'i kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Cumartesi Pazarı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar içerisinde devriye atan çarşı ve mahalle bekçilerinin dur ihtarına uymayan 75 AR 938 plakalı otomobil sürücüsü aydınlatma direğine çarptı. Kazalı araçtan çıkan 4 kişi yaya halde kaçmaya başlayınca olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Araçtan kaçan şahıslardan birisi çarşı ve mahalle bekçileri tarafından park halinde bulunan bir aracın altında yakalandı. Olay yerine getirilen şahıs kaza esnasında yaralandığı belirterek ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, kaçan 3 şüpheli şahıs hakkında yakalama çalışması başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Trafik Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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