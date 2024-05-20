"Evden hırsızlık" suçundan aranıyordu, polisten kaçamadı

KAYSERİ - Kayseri polisi, "evden hırsızlık" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı, saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, özellikle "hırsızlık" suçlarına yönelik yapılan çalışma başlattı. Hakkında "evden hırsızlık" suçundan toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.S.'ninsaklandığı yeri tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. A.S., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.