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Karaman'da Aranan 23 Kişi Yakalandı

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Karaman'da yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 23 kişi polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan kişilerden 10'u tutuklandı.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11-17 Mayıs'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 5 bin 528 kişiyi sorguladı, 23 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 1 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 4 kesici-delici alet, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Karaman Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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