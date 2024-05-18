Karaman'da Aranan 23 Kişi Yakalandı
Karaman'da yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 23 kişi polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan kişilerden 10'u tutuklandı.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11-17 Mayıs'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 5 bin 528 kişiyi sorguladı, 23 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 1 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 4 kesici-delici alet, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.