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Antalya'da polis ekipleri denetimler gerçekleştirdi

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Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, silah, kesici alet, otomobil, motosiklet ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Ayrıca aranan kişiler yakalandı ve iş yerlerine yapılan denetimlerde hanutçuluk yapanlara ceza uygulandı.

Antalya'da polis ekiplerince çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla son bir hafta içerisinde çalışmalar yaptı.

Denetimlerde, 48 silah, 433 fişek, 5 kesici alet, 2 bisiklet, 2 cep telefonu, 4 otomobil, 15 motosiklet ile çok sayıda gıda, giyim eşyası ve para ele geçirildi.

275 bin 970 kişinin sorgulamasında 850'si aranan kişi olmak üzere 2 bin 215 şüpheli yakalandı, adliyeye sevk edilen 227 şüpheli tutuklandı.

Ayrıca 70 iş yerlerine yapılan denetimlerde ise hanutçuluk yaptığı tespit edilen 40 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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