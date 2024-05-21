Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Ruhsatsız Tabancayla Polise Yakalanan Sürücü Gülerek Polis Aracına Gitti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da ruhsatsız tabancayla polise yakalanan sürücü, kelepçe takılınca başına kapüşonunu çekip gülerek polis aracına gitti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da ruhsatsız tabancayla polise yakalanan sürücü önce basın mensuplarına, "Ağabey çekmesen" dedi, ardından kelepçe takılınca başına kapüşonu çekip gülerek polis aracına gitti.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Kültür Park Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçilerle birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine Büyük Bölcek Caddesi istikametine seyreden F.A. (30) idaresindeki otomobili durdurdu. Trafik ekipleri tarafından ehliyet, ruhsat ve araç sorgulaması yapılan otomobilde asayiş ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada otomobil içerisinde bir adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar mermi ele geçirildi. Bunun üzerine sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, "Ağabey çekmesen" deyip arkasını dönerek tepki gösterdi. Elleri kelepçelenerek gözaltına alınan ve yüzünün görünmesini istemeyen sürücü, kafasına ceketinin kapüşonunu takarak 2 kolunda bekçilerle gülerek polis aracına gitti. Otomobil, sürücünün bir yakınına teslim edilirken gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak ve adli işlemler için polis merkezi amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aksaray Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar

İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar

 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

Bakmadan Geçme

Astrolog şampiyonluk tahminleri 2024! Astrologlar Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak diyor? Milli yasta bankalar açık mı? 21 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? X çöktü mü, Twitter çöktü mü, sorun mu var, problem ne? 21 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 21 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 21 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 21 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Cüneyd öldü mü, intihar mı etti? Kızıl Goncalar Cüneyd diziden ayrıldı mı? 21 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
Erdoğan'dan İmamoğlu'na gönderme: Belediyelerin görevi gazetecileri şarap festivaline götürmek değil

Erdoğan'dan İmamoğlu'na gönderme: Belediyelerin görevi gazetecileri şarap festivaline götürmek değil
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title