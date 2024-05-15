Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da İran uyruklu 5 zanlının midesinde 3 kilo 742 gram uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da durdurulan İran uyruklu 5 zanlının midesinde yapılan tıbbi müdahale sonucu 3 kilo 742 gram uyuşturucu bulundu.

Ağrı'da, İran uyruklu 5 zanlının midesinde 3 kilo 742 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki uygulama noktasında durdurdukları İran uyruklu R.R, A.N, E.N, A.S ve S.S'nin şüpheli hareketler sergilediğini fark etti.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polislerce Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen şüphelilere çekilen röntgende midelerinde kapsül halinde uyuşturucu olduğu belirlendi.

Şüphelilerin midelerine yapılan tıbbi müdahaleyle çıkarılan kapsüllerde 3 kilo 742 gram uyuşturucu olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İran Ağrı Güvenlik Uyuşturucu Suç Polis Güncel Haberler

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

 Mehmet Görmez, Cübbeli'ye açtığı davayı kazandı! İşte alacağı tazminat

Mehmet Görmez, Cübbeli'ye açtığı davayı kazandı! İşte alacağı tazminat
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title