Üye Girişi
Haberler

İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir otomobil içinden, hareket halindeki motosiklette bulunan H.A. (32) ve Hüseyin Akgün'e tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda H.A. ve Akgün ile o sırada yolda yaya olarak ilerleyen 10 yaşındaki M.A.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Akgün ve H.A. özel bir hastaneye, M.A.Ö. de Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Akgün'ün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, olay yerinden plakasız otomobille kaçan ve kimliklerini belirlediği şüpheliler E.K. (30) ve M.D'yi (27) yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Bayraklı Çocuk İzmir Olay İzmir Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

 Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

 Pasaport ve kimlik bırakarak güven sağladı! 81 gün konakladığı otelin ücretini ödemeden kaçtı

Pasaport ve kimlik bırakarak güven sağladı! 81 gün konakladığı otelin ücretini ödemeden kaçtı

 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden

Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title