Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de polisten kaçan şüpheli markette yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de polisten kaçan şüpheli, girdiği markette ruhsatsız tabancayla yakalandı. Şüphelinin polisten kaçışı ve marketteki yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye'de polisten kaçan şüpheli, girdiği markette ruhsatsız tabancayla yakalandı.

Osmaniye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, Raufbey Mahallesi'nde şüphelendikleri şahsı durdurmak istedi. Yakalanmamak için markete giren şüpheli kendisini takip eden polis ekipleri tarafından burada yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgusunda şahsın birçok suçtan kaydı olan Samet S. olduğu belirlenirken, üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Tabancaya el konulurken, Samet S. hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelinin polisten kaçışı ve marketteki yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Bahçeli'den emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: Bir komplo devrede, sabrımızı taşırmasınlar

Bahçeli'den emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: Bir komplo devrede, sabrımızı taşırmasınlar

 Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu

Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu

 Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisi torbacı sanıp uyuşturucu istedi

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisi torbacı sanıp uyuşturucu istedi

 FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title