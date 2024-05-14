Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 21 Tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Zirek kardeşler ve Alabaylar suç örgütüne yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheliden 21'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında aktif polislerin de olduğu belirtildi.

İzmir'de, Zirek kardeşler ve Alabaylar suç örgütüne yönelik ünlü bir gece kulübüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında aktif polislerin de olduğu öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde, silah ticareti ve rüşvet suçlarını işlediği tespit edilen Zirek kardeşler ve Alabaylar suç örgütünü takibe almış, suç örgütlerinin popüler gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullandıklarını, gelirlerin aklandığını ve vatandaşlara uyuşturucu satarak bu gelirlerin suç örgütlerine aktarıldığını da tespit etmesi üzerine geniş çaplı operasyon düzenlemişti. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından suç işleme yöntemleri deşifre edilen şüphelilere yönelik operasyonlarda; 9 bin 880 adet extacy hap, 5 bin 711 adet sentetik ecza hap, esrar maddesi, ruhsatsız tabancalar, fişekler ve hassas teraziler ele geçirildi.

Aralarında polislerin de olduğu 21 şüpheli tutuklandı

Baskınlarda, 3'ü aktif, 1'i emekli polis olmak üzere toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında aktif polislerin de olduğu 21 kişi tutuklandı, 3 kişi ise serbest bırakıldı. Bu arada, firari konumda olan bir avukatın da yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Tutuklama Gözaltı Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

 Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

 Bahçeli, Eurovision 2024'ün şampiyonuna demediğini bırakmadı

Bahçeli, Eurovision 2024'ün şampiyonuna demediğini bırakmadı

 Miçotakis'in 'Terör örgütü' çıkışına müdahale eden Erdoğan'ın Hamas mesajı dünya basınında gündem oldu

Miçotakis'in "Terör örgütü" çıkışına müdahale eden Erdoğan'ın Hamas mesajı dünya basınında gündem oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title