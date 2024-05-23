Üye Girişi
Haberler

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Otele Girişte Yaşanan Olayları Değerlendirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final için Berlin'e gelen Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, otele girişte yaşanan olayların büyütülmemesi gerektiğini söyledi. Ataman, güvenlik zafiyeti olduğunu vurgulayarak Alman polisine dikkat çağrısında bulundu.

Almanya'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final için bu kente gelen Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, otele girişte yaşanan olayların büyütülmemesi gerektiğini söyledi.

Başkent Berlin'de kamp yapılan otele girişte bazı Fenerbahçeli taraftarlarla yaşanan tartışmanın ardından Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başarşen, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı ve Berlin Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Işık'la bir araya gelen Ataman, takımın otele girişi sırasında güvenlik zafiyeti olduğunu vurguladı.

Otele gelen polis ekipleri, yaşananlar sebebiyle üzüntülerini dile getirirken, Ergin Ataman; Fenerbahçe'yi desteklemek için otele gelen taraftarlarla yaşanan gerginlikte polis ekiplerinin takımı korumak için daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Otele girişte ihmal olduğunun altını çizen Ataman, şöyle konuştu:

"Tabii ki yaşananların büyük bir sıkıntıya neden olacağını düşünmüyorum. Benim Fenerbahçe Kulübü'yle, sağduyulu Fenerbahçe taraftarıyla hiçbir sıkıntım yok. Ama maalesef sürekli bu tip provokasyon yapan holiganlar her kulüpte var. Umarım Alman polisi de gerekli dersi alır ve bütün takımlara gerekli korumayı sağlar. Bizim de holiganlarımız gelecek. Burada ciddi bir güvenlik eksiği görüldü. İnşallah bu olay da örnek olur. Maalesef tatsız bir durum başımıza geldi. Alman polisinin de turnuvaya güvenlik açısından ehemmiyet vermesini sağlar. Büyükelçimiz ve Başkonsolosumuz da buraya gelip destek oldular. Onlara da teşekkür ediyorum. Sonuçta bir maç yapılacak. Buraya takımlar uzun bir maraton sonunda büyük bir başarıyla geldi. Bir takım kazanacak, bir takım kaybedecek. Bunun bilinci içinde olmamız lazım. Ama maalesef bazı holiganlar sadece olay çıkarma derdindeler. Biz sahaya çıkıp mücadelemizi yapacağız."

Berlin Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Işık da yaşananları tasvip etmediklerini belirterek, "Böyle bir şeyi tasvip etmiyoruz. Üzgünüz böyle olduğu için. Spor içinde geçmesi gerekirdi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

Panathinaikos Ergin Ataman Almanya Berlin Güvenlik Spor Güncel Haberler

Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

 Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis'e geliyor

Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis'e geliyor

 Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen 'seferberlik' hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

Bakmadan Geçme

Vedat Zorba kimdir? Şehit Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba nereli, memleketi neresi? Valorant Gece Pazarı ne zaman? Gece Pazarı başladı mı? 23 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 23 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 23 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 23 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 23 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 23 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 23 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 23 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! UEFA Avrupa Ligi kupasını kim kazandı 2024? Atalanta Bayer Leverkusen maçı ne oldu, UEFA'yı kim aldı? Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman hangi platoda, ilçede çekiliyor? Kuruluş Osman dizi çekimleri nerede? Atalanta Bayer Leverkusen maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Atalanta B.Leverkusen maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
Çocuk istismarı şüphelisinin ölümünde 2 polis ve bekçiye hapis cezası

Çocuk istismarı şüphelisinin ölümünde 2 polis ve bekçiye hapis cezası
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title