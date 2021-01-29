AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP'den üç milletvekilinin istifasını değerlendirdi
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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP'den üç milletvekilinin istifasını değerlendirdi

29.01.2021 17:59 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:03
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP'den üç milletvekilinin istifasını değerlendirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "İstifalar buz dağının görünen kısmı. Bunlar CHP'nin iyi günleri." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "İstifalar buz dağının görünen kısmı. Bunlar CHP'nin iyi günleri." dedi.

Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel'in, CHP'den istifasını değerlendirdi.

Akbaşoğlu, "Oluşturmaya çalıştığınız sanal gündemler, sistem tartışmaları CHP içindeki büyük kavgayı perdelemeye yetmedi. İstifalar buz dağının görünen kısmı. Bunlar CHP'nin iyi günleri." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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