AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra cami olarak ibadete açıldı. İlk namaz 24 Temmuz cuma günü kılınacak.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş Açıklaması

Danıştay 10. Dairesinin Ayasofya'yı camiden müzeye dönüştürmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Ayasofya, camiye dönüştürüldü.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş Açıklaması
11.07.2020 06:32 | Son Güncelleme: 11.07.2020 06:35

Danıştay 10. Dairesinin Ayasofya'yı camiden müzeye dönüştürmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Ayasofya, camiye dönüştürüldü. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile yanındaki arkadaşları Fatih Caminde sabah namazını kıldıktan sonra şükür duası gerçekleştirdi. Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Caminin kubbelerinden yükselecek olan tüm mana ile birlikte hiçbir şey İslam dünyasında eskisi gibi olmayacak" şeklinde konuştu.

Danıştay 10. Dairesi dün verdiği kararla Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile karar resmi gazetede yayınlanarak Ayasofya Cami statüsü ile Diyanet İşlerini devredildi.

Bu kapsamda bir araya gelen AK Parti Gençlik Kolları 81 ilde sabah namazını kıldıktan sonra şükür duası gerçekleştirdi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile yanındaki arkadaşları Fatih Caminde sabah namazını kıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın Türbesi önünde dua yaptı.

"Tarihimizin önemli anlarından birini daha geride bırakacağız"

Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Türkiye'nin 81 ilinde AK Parti Gençlik Kolları büyük bir coşkuyla, neşeyle sabah namazına katıldılar ve namazın ardından şükür duasında bulundular. Bizde burada Fatih Camiinde Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin Türbesinin önünde buluştuk sizlerle beraber. Bizde burada şükür dualarımızda bulunduk. Hakikaten yüz yıla yakın bir süredir milletimizin içinde buruk bir acı, kalbini sıkıştıran bir durumdu Ayasofya'nın müze olarak vatandaşlarımızla buluşması. Dün alınan kararla hem danıştay ilgili dairesinin hem de buna istinaden Sayın Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu kararname ile Ayasofya yeniden asıl statüsüne cami statüsüne geri dönmüş oldu. İnşallah 24 Temmuz'da Ayasofya ibadete açılacak. ve biz tarihimizin önemli anlarından birini daha geride bırakacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız dün büyük muhteşem bir konuşma gerçekleştirdi. Tafsilatıyla meseleye tüm açılardan beyanlarda bulundu. Bizim açımızdan Ayasofya'nın ne denli bir egemenlik meselesi olduğu, fethin İstanbul'daki en önemli sembolü olduğunu vurguladı" dedi.

"Hiçbir şey İslam dünyasında eskisi gibi olmayacak"

Alınan bu karar ile İslam dünyasında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyleyen Büyükgümüş, "Ve bundan sonrada tüm insanlık için Ayasofya'nın abidevi bir mimari eser olarak ama aynı zamanda cami fonksiyonuyla hizmet edeceğini vurguladı. Zira süreç boyunca işte olmazdı, öyleydi, böyleydi kamuoyu çok açıklama gördü. Ama hem dünyada olup bitenler açısından hem Türkiye'de olup bitenler açısından dün meseleye son nokta koyulmuş oldu. Şimdi bundan sonra özellikle biz gençlere düşen her vaktinde Ayasofya'yı gereğince şenlendirebilmek orada ümmetin atan kalbini hissedebilmek inşallah 24 Temmuz'dan itibaren de bu mümkün olacak. İnşallah Ayasofya'nın 2 Temmuz'da milletle buluşması yeniden milletimizle buluşması yeniden ezanla yeniden Allahuekber nidalarıyla buluşması inşallah Mescidi Aksa'nın da özgürlüğüne kavuşması için bir işaret fişeği olacak. ve inşallah 24 Temmuz'dan itibaren Ayasofya'nın kapılarını ibadete açmasıyla birlikte o caminin kubbelerinden yükselecek olan tüm mana ile birlikte hiçbir şey İslam dünyasında eskisi gibi olmayacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti Politika
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor Magazin
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı Magazin
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi Magazin
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim Güncel
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Real Madrid'in genç yıldızı Luka Jovic'in, koronavirüs hastası bir kişiyle temas ettiği ortaya çıktı
Real Madrid'in genç yıldızı Luka Jovic'in, koronavirüs hastası bir kişiyle temas ettiği ortaya çıktı
Kırmızı bültenle aranan 4 şahıs yakalanarak ülkeye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 4 şahıs yakalanarak ülkeye getirildi
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Cahit Özkan Bülent Turan Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Çağla Şıkel Mabel Matiz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Podolski Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Temmuz Antalya Ayasofya
Şu an buradasınız: AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 06:36:40. #1.14#
title