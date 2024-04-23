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Fatih Dönmez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda konuştu

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AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenine katıldı ve çocuklara bırakacakları en büyük mirasın güçlü bir Türkiye olduğunu vurguladı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 104. yılı dolasıyla düzenlenen törene katıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen kutlama programının ardından konuşan Dönmez, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, ulusal egemenliğin simgesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Bu özel günün milletin bağımsızlık ve demokrasi yolundaki kararlı adımlarını ve çocuklara olan inancını yansıttığını kaydeden Dönmez, "Çocuklarımızın eğitimine ve sağlığına erişimlerinin önündeki engelleri kaldırma, onlara katılımcı bir eğitim ortamı ve müreffeh bir ülke sunma görevi için gece gündüz çalışıyor olmaktan mutluluk duymaktayız. 23 Nisan'ı, sadece bir bayram olarak değil aynı zamanda çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir dünya bırakma sözümüzü yenilediğimiz bir fırsat olarak görmekteyim. Bu vesileyle, aziz milletimizin ve çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar, Atatürk'ün 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' sözünü hatırlatarak, çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirasın, güçlü bir Türkiye olduğunu vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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