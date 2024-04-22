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Zonguldak Alaplı'da Muhtarlarla İstişare Toplantısı Yapıldı

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Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Ak Parti Milletvekili Saffet Bozkurt ve İlçe Başkanı Altan Güngör, yeni seçilen muhtarlarla tanışma ve istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda, muhtarlık görevinin önemi vurgulandı ve iş birliği çağrısı yapıldı.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Ak Parti Milletvekili Saffet Bozkurt ve İlçe Başkanı Altan Güngör ve yeniden seçilen İl genel Meclis üyeleri ile yeni seçilen muhtarlarla tanışma ve istişare toplantısı yaptı.

Muhtarlara, yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt "İlk kez seçimini kazanarak yeni muhtarımıza, yeni seçilen İl Genel Meclis üyemize, eski muhtarlarımız ile İl Genel Meclisi üyelerimize görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Yeni muhtarlar ağırlıklı olarak gençlerden oluşuyor. Ben inanıyorum ki mahallenizi ve köyünüzü en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Devletin varoluş amacı vatandaşın rahat, huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamaktır. Sizler de vatandaşların sorunlarını bizlere ve yerel yönetimlere aktarmakla görevlisiniz. Bizler zincirin halkaları gibiyiz. Ekip ruhu ile hep birlikte güzel çalışmalara imza atacağımıza olan inancım tamdır. Bu vesile ile şimdiden sizlere görevinizde başarılar diliyorum" dedi.

Alaplı'ya için hizmet ve yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğini belirten AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Altan Güngör de muhtarlık görevinin önemine değinerek, "Alaplı'mızın nitelikli hizmet sağlarken mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve isteklerini tespit etmemiz noktasında muhtarlarımıza büyük görev düşüyor. Bu kapsamda muhtarlarımızla iş birliği içerisinde olmamız, ortak akılla karar almamız hizmetlerimiz açısından önem arz ediyor.

İnşallah bu hizmetleri gerçekleştirirken siz kıymetli muhtarlarımızla iş birliği içerisinde olacağız. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı nasip etsin. Mahallelerimizin gözü, kulağı olacak siz kıymetli muhtarlarımıza yeni görevinizde başarılar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah" dedi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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