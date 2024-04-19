Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde cuma namazını kıldı. Erdoğan, camiden çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Valisi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, İstanbul İl Başkanı ve Emniyet Müdürü ile birlikte ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.
Burada cuma namazını kılan ve çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.