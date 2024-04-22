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AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Akşen, Pazarlar İlçesi Köylerinde Yapılacak Yatırımları Açıkladı

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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den yeniden İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen Hüseyin Akşen, Pazarlar ilçesinin köylerinde yapılacak yatırımlar ile ilgili bilgi verdi. Akşen, 'Yeni dönem şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun. Güzel hizmetler yapmayı nasip etsin' dedi.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den yeniden İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen Hüseyin Akşen, 2024 Yılında Pazarlar ilçesinin köylerinde yapılacak yatırımlar ile ilgili bilgi verdi.

Akşen, "Yeni dönem şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun. Güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi.

İl Genel Meclis üyesi Akşen, "Bir önceki dönemde 2024 yılı bütçesine aldırdığımız Saray Köy su isale hattının yenilenmesi, Yenice Köy Orhanlar Köyü arası yolun asfaltlanması, Örey köyü ile Yapak Mahallesi köy içi yolun parke taş döşemesi ve Sofular Köyü ile Uğurluğume köyü bağlantı yolunun yapılması 2024 içerisinde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. İlçemize yatırımların gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. İlçemize yatırımlar devam edecektir" diye konuştu. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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