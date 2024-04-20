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AK Parti Sözcüsü İsrail Dışişleri Bakanını Eleştirdi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamasını eleştirerek, İsrail hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabası olduğunu belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir. Çocuk katilleri her türlü ateşkes ve barış girişimine düşmanlık ediyor. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımızın ateşkes ve barış için liderlik ettiği siyasetin bu katliam şebekeleri tarafından hedef alındığını biliyoruz. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar insanlık önünde mahkum oldular ve hukuk önünde hesabını bir gün hesap verecekler" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ömer Çelik AK Parti Hükümet İsrail Politika Güncel Haberler

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