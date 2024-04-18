İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu İlk Toplantısını Yaptı

(ANKARA) Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde 9 işçinin toprak altında kaldığı liç kaymasıyla ilgili TBMM'de kurulan İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu ilk toplantısını yaptı. AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu, Komisyon Başkanlığı'na seçildi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin toprak altında kalmasına neden olan olayın tüm yönlerini araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Komisyonun başkanlığına AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu seçildi. Komisyon Başkanvekilliğine AKP Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Komisyon Sözcülüğüne MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, katip üyeliğe CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül seçildi.

Uslu, halen toprak altında bulunan 8 işçiye bir an önce ulaşılmasını temenni ettiklerini belirterek, arama-kurtarma çalışmalarının 24 saat boyunca sürdürüldüğünü belirtti. "Kaza sonrası toprakta, havada, suda kirlenme olduğu konusunda spekülasyonlar yapıldığını" ileri süren Uslu, yapılan kontrollerde şu ana kadar bir olumsuzluğa rastlanmadığını söyledi.

Komisyondaki tüm milletvekilleri söz aldıktan sonra Başkan Atay Uslu, komisyon üyelerinden Amasra Raporu'nun incelenmesini, İliç Komisyonu'nun bu rapordaki gibi bir çalışma yöntemi belirleyeceğini söyledi.