AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, bir mesaj yayımlayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. 23 Nisan tarihinin, demokrasi ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı önemli ve anlamlı bir tarih olduğunu dile getiren Başkan Bulucu, "TBMM, bağımsızlık ve egemenliğimizin, 23 Nisan Çocuk Bayramı ise geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın teminat altına alındığının bir nişanesidir. 23 Nisan 1920, vatanı, bayrağı, ezanı ve özgürlüğü için yılmadan mücadele eden aziz milletimizin yeniden dirilişinin ve şahlanışının yazıldığı tarihin adıdır. 23 Nisan 1920, milli iradeyi her türlü gücün üstünde tutan milletimiz için, milli iradenin dışında ve üstünde hiçbir gücün, hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisini açarak, millet iradesini her şeyin üzerinde tutmuştur. Yeni nesillere verebileceğimiz en büyük miras eğitimdir. 6 Şubat depremi sonrası ilk olarak çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması ve deprem travmalarını üzerlerinden atmaları için yaklaşık 80 bin çocuğumuza psikososyal destek verildi. ve yine eğitimleri için ise Beşpınar Eğitim Kampüsü'nü devreye aldık. Hem çadır kentlerde hem de konteyner kentlerde eğitim sınıfları açarak onların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Yeni eğitim öğretim sezonunda ise Allah'a çok şükür çocuklarımız kendi okullarında güvenle eğitimlerine devam ediyor. Çocuklarımızın eğitimleri bizim için çok önemli. Bizler de daha iyi bir Türkiye için, evlatlarımız için anaokulundan liseye kadar tüm eğitim öğretim sahalarında hizmet etmeye devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı, eğitim, gençlik ve teknolojiyi bir araya getirerek ülkenin geleceğini parlak bir şekilde aydınlatıyor. Bu dönem, Türkiye'nin küresel arenada rekabet edebilmesi ve daha iyi bir gelecek inşa etmesi için büyük bir fırsat sunuyor. Yavrularımız, bu vizyonun merkezinde yer alarak Türkiye'yi yeni başarılarına taşıyacaktır. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda daha iyi nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren çocuklarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN