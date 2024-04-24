Davutoğlu: AK Parti İktidarında Tartışmalar Yayılıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Saadet- Gelecek Partisi ortak grup toplantısında; "Şu an da AK Parti iktidarında samimi, geçmiş muhasebesi yapan öbek öbek gruplar tartışıyorlar. Kimisi basına yansıyor kimisi Çankaya'da hiçbir bedel ödemeden neredeyse 'devletin kanun bekçisi benim' diyen danışmanlar tarafından saldırıya uğruyor, racon kesiliyor ama tartışma yayılıyor. Ben bunu çok büyük bir sağlık işareti olarak görüyorum ve Sayın Cumhurbaşkanı'na bu tartışmaları engellemek yerine bu tartışmalarının önünü açması tavsiyesinde bulunuyorum" dedi. Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin de "Sayın Özgür Özel'in aldığı cesur karar ve tutumu nedeniyle tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı ile ana muhalefet partisinin görüşmesi sağlıklı bir görüşmedir" değerlendirmesini yaptı.

Saadet- Gelecek Partisi ortak grup toplantısı, bugün yapıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, grup toplantısına katılmadı, yerine SP Grup Başkan Vekili Bülent Kaya konuştu. Kaya'nın ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu kürsüde, Nazım Hikmet'in "Kız Çocuğu" şiirini okuyarak Filistinli çocukları andı. Davutoğlu, "Şimdi Hiroşima'yı çıkartın Gazze yazın bu şiire. Gazze yanıyor çocuklar yanıyor ve biz çocuk bayramını Ankara'da şen şakrak kutlayabiliyoruz aynen Ramazan Bayramı'nı hiçbir şey hissetmeden kutladığımız gibi" dedi.

"İKTİDAR SAHİPLERİ BİR KEZ MURAKABEYE BAŞLAMIŞLARSA BU HAYRA ALAMETTİR"

Türkiye'nin siyasi partilerinde bir yenilenme dönemi başladığını söyleyen Davutoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı bir murakabe çağrısında bulundu. Beni en çok ilgilendiren bütün bu gelişmeler yanında iktidar içindeki tartışmalar. Eğer iktidar sahipleri kendilerini yenilemeyi düşünmezse muhalefetin her çağrısını düşmanca bir tehdit olarak algılar. Ama iktidar sahipleri bir kez murakabeye başlamışlarsa bu hayra alamettir. Eleştiririz ama doğru bir murakabeyi de sonuna kadar destekleriz.

"AK PARTİ ÖBEK ÖBEK TARTIŞIYOR"

Çok yakın takip ediyorum. Şu an da AK Parti iktidarında samimi, geçmiş muhasebesi yapan öbek öbek gruplar tartışıyorlar. Kimisi basına yansıyor kimisi Çankaya'da hiçbir bedel ödemeden neredeyse 'devletin kanun bekçisi benim' diyen danışmanlar tarafından saldırıya uğruyor, racon kesiliyor ama tartışma yayılıyor. Ben bunu çok büyük bir sağlık işareti olarak görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na bu tartışmaları engellemek yerine bu tartışmalarının önünü açması tavsiyesinde bulunuyorum."

UÇUM'A "RACON" TEPKİSİ

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum'u "racon kestiği" gerekçesiyle eleştiren Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Maalesef son dönemlerde ortak aklın işletilmesine imkan veren AK Parti kurulları ve istişare mekanizmaları ya tamamen devreden çıkmış ya da tek bir görüşün onay makamı haline gelmiştir. İşte bugün iktidarın düştüğü tablo bu. Bu sadece AK Parti'nin hastalığı olsaydı ne halleri varsa görsün derdik ama devlete de tasallut etti bu anlayış. Bir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı racon kesiyor. Beştepe'ye oturmuş, geçmişinde bu camiayla hiçbir ilgisi yok ama racon kesiyor.

"ERDOĞAN PARALEL YAPILARIN KOLUNU KESİN"

Paralel yapı sadece FETÖ ile ilgili değildir. Seçilmiş otoriteye meydan okuyan ve seçilmiş otoriterin yerine geçerek karar vermeye çalışan her öbek, odak, çevre, paralel yapıdır. Anayasa Mahkemesi'ne racon kesmeye çalışan bir başdanışmanın ne yetkisi olabilir? Anayasa Mahkemesi Sayın Zühtü Arslan'a bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. İnsan haklarının olmadığı yerde devlet olmaz. Sinan Ateş gibi genç bir akademisyenin öldürülmesini örtenler Anayasa Mahkemesi'ne ayar verecekler. Sayın Erdoğan, önce bu paralel yapıların kolunu kesin. AK Parti Genel Merkezi'nde oturanlar, sokağa çıkmakta bugün çekinenler önce kendi hakkınızı, hukukunuzu koruyun."

"ÖZGÜR ÖZEL'İ KUTLUYORUM"

Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin de şunları söyledi:

"Memleketimizin demokrasisi ve devletimizin geleceği için bu gelişmeyi ben çok hayırlı görüyorum. Sayın Özgür Özel'in aldığı cesur karar ve tutumu nedeniyle tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da ilk kez kutuplaştırıcı bir yol ve yöntem yerine, 'önümüzdeki hafta görüşeceğim' demesi sebebiyle de Cumhurbaşkanı olarak doğru tavır alması dolayısıyla onu da tebrik ediyorum. Bu görüşmelerin yapılması lazım. Altı yıldır en yakın dostlarına selamı kesenlerin bu gelişmelerin üzerine düşünmeleri lazım. Cumhurbaşkanı ile ana muhalefet partisinin görüşmesi sağlıklı bir görüşmedir.

"SAYIN ERDOĞAN'A SORACAK MISINIZ CHP İLE NE İŞİNİZ VAR DİYE"

Şimdi bir soru sorma hakkına sahip değil miyiz? Geçen sene 'helalleşme' diyen Sayın Kılıçdaroğlu ile 'başörtüsü için özgürlük yasası' getirmek isteyen Sayın Kılıçdaroğlu ile CHP'de değişimi gerçekleştirmek için cesur kararlar alan Sayın Kılıçdaroğlu ile bir masaya oturduk diye neredeyse bizi küfürle itham etmeye kadar giden kanaat önderleri acaba şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Özel'le buluşacak olmasına ne derler? CHP ile görüşmek dahi ihanetin bir gerekçesi olarak görüldüğü günlerden ne günlere geldik? İyi ki geldik ama bilinsin ki Sayın Karamollaoğlu'nun ve diğer partilerin katkısı niye unutulur? Şimdi soracak mısınız Sayın Erdoğan'a 'CHP ile ne işiniz var' diye. Ben hocanız olarak size söylüyorum sakın ha sormayın. Sayın Erdoğan konuşmakla doğru yapıyor. Aynen bizim Türkiye'nin bütün kanatlarını bir masa etrafında toplarken doğru yaptığımız gibi."

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN İÇİNDE DERİN ÇATLAKLAR VAR"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Bakan Şimşek'e "yerel halk" tepkisine de değinen Davutoğlu, "Cumhur İttifakı'nın içinde çok derin çatlaklar olduğunu görüyoruz. Bu seçim sonrası Cumhur İttifakı'nda da çatlaklar var" dedi.