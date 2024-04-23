Fatih Erbakan: Yerel seçimlerde AKP'ye kaybettirmedik, MHP, AK Parti'ye kaybettirdi

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan "yerel seçimlerde AKP'ye kaybettirdiler" iddiasıyla ilgili "Biz kaybettirmedik hatta bazı yerlerde MHP, AK Parti'ye kaybettirmiş oldu" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçimlerde aday çıkarmasının AKP'ye kaybettirme hamlesi olduğuna ilişkin iddialara "Biz kaybettirmedik" yanıtını veren Erbakan "Ona özellikle ben de baktım. Aradaki puan farkı bizim oyumuzun çok daha üzerinde hatta bazı yerlerde MHP, AK Parti'ye kaybettirmiş oldu. Yozgat'ta, Adıyaman'da Kilis'te ama bizim hiçbir yerde öyle bir etkimiz olmadı"ifadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA DEĞİLİZ"

"İstanbul'da aday çıkarmasaydınız durum değişir miydi" sorusuna "Vaziyet değişmiyordu 11 puan fark var" diyen Erbakan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la seçimden sonra hiç görüştünüz mü" sorusuna ise "Hayır hiç görüşmedik" dedi. Erbakan "Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Değiliz herhalde, onlar öyle söylüyor. Biz hep milli görüş çizgisindeydik. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyorduk. Aynısını yapmaya devam edeceğiz fakat o taraf biraz 'Yanlışa da yanlış demeyin her şeye doğru' deyin noktasında olunca anlaşamadık."

SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçlarında ekonomik krizin etkili olduğunu dile getiren Erbakan, toplumun Gazze konusunda hassasiyeti olduğunu ve İsrail'le ticaretin seçim sonuçlarını etkilediğini söyledi. İsrail'le yapılan ticaret anlaşmalarının iptaline yönelik adımların olumlu fakat yetersiz olduğunu vurgulayan Erbakan, Kürecik Üssü'nün kapatılması gerektiğini belirtti.

"BEKLEDİĞİMİZİN ALTINDA OY ALDIK"

Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçimlerin kazanan partilerinden biri olduğu ve beklentilerin üstünde oy aldığı söylemlerini değerlendiren Erbakan, sahada yüksek bir teveccühle karşılaştıklarını fakat seçimlerden beklediklerinin altında oy aldıklarını şu sözlerle anlattı:

"İl Genel Meclisi yüzde 6,98, belediye başkanlığı 6,2, 210 ilçede yüzde 10'u geçmişiz, 140 ilçede yüzde 20'yi geçmişiz, 20 ilde yüzde 10'un üzerinde ve Türkiye genelinde 3 milyonun üzerinde oy aldık. Tabii bu ciddi bir çıkış ve çok büyük başarı. Bu seçimlerde biz de eksiklerimizi gördük tecrübe kazandık. Bir dahaki seçimde eksiklerimizi tamamlayıp daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz."

"YENİ ANAYASA" TARTIŞMALARI

Fatih Erbakan, "yeni Anayasa" tartışmalarında yeniden Refah Partisi'nin nasıl tutum alacağı sorusuna "Ne yapmak istediklerini görmemiz lazım onu gördükten sonra yetkili kurullarımızla hukukçularla değerlendirip ona göre bir tavır sergileyeceğiz" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bayram dolayısıyla görüştüğünü söyleyen Erbakan "Yine de görüşürüz zaten" dedi.