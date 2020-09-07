Adana'da kaçak sigara ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da kaçak sigara ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı

Adana'da tırda yapılan aramada bin 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Adana'da kaçak sigara ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı
07.09.2020 10:43 | Son Güncelleme: 07.09.2020 11:18

Adana'da tırda yapılan aramada bin 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park alanında oluşturulan uygulama noktasında şüphelendiği tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı bin 330 paket sigara ele geçirildi.

Polis, tır sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Demet Evgar Fatma Girik Ozan Çolakoğlu
Spor Erol Bulut Metin Oktay Sergen Yalçın Enner Valencia Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Kaza Kpss Bursa Akdeniz
Şu an buradasınız: Adana'da kaçak sigara ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 11:18:31. #1.15#
title