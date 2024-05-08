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Mersin'de Kaçak Makaron Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı makaron satışı yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, binlerce dolu makaron, kıyılmış tütün ve sigara filtresi ele geçirildi.

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak makaron operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar ve Erdemli ilçesinde bazı kişilerin gümrük kaçağı makaron satışı yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına alırken, adreslerde yapılan aramalarda 8 bin 720 dolu makaron, 23 kilo 512 gram kıyılmış tütün ile 2 bin 940 sigara filtresi ele geçirdi.

Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanması için Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Makaron Mersin Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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