Kilis'te Gümrük Kaçağı Sigara ve Elektronik Sigara Kartuşları Ele Geçirildi

Kilis'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 4 bin 50 paket sigara ile 1300 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sigara kaçakçılığı ile ilgili çalışmaları sürüyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında gümrük kaçağı olduğu belirlenen 4 bin 50 paket sigara ile 1300 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında "5607 Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.