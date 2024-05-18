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Zeytinburnu açıklarında bandrolsüz sigara operasyonu

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Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekipleri, Zeytinburnu açıkları demir bölgesindeki bir gemide yapılan operasyonda, 144 bin 280 paket bandrolsüz sigaraya el koydu. Şüpheliler hakkında işlemler başlatıldı.

Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekipleri, Zeytinburnu açıkları demir bölgesindeki bir gemiye düzenlediği operasyonda, 144 bin 280 paket bandrolsüz sigaraya el koydu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri gemi takip sistemlerindeki veriyi analiz ederek, söz konusu gemiyi riskli olarak değerlendirdi.

Geminin, Bakanlığın kullanımında bulunan "Liman Tek Pencere Sistemi"nde gümrük geliş bildirimi boş olarak onaylandı.

Daha sonra arama yapılan geminin zincirlik bölümündeki menhol kapakları içerisinde ve tanklarda, piyasa değeri 8 milyon 767 bin 572 lira olan toplam 144 bin 280 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında gerekli işlemlere başlanırken, olay, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturuluyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Zeytinburnu Güvenlik Suç Ekonomi Güncel Haberler

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