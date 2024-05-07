Bartın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 54 Bin 360 Adet Sigara Ele Geçirildi

Bartın'da polis ekipleri şüphe üzerine durdurulan araçta 54 bin 360 adet içi tütünle doldurulmuş içime hazır sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kaçakçılığın men ve takibine yönelik gerçekleştirilen kontrollerde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinden kaçak sigara ele geçirildi. Ekipler1 kişiyi gözaltına alırken, araç içerisinde yaptığı aramada ele geçirilen 54 bin 360 adet içi tütünle doldurulmuş içime ve satışa hazır vaziyette sigaraya, imha edilmek üzere el koydu.

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı - BARTIN