Afyonkarahisar'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu

Afyonkarahisar'da polis düzenlediği operasyonda 2 adet sigara sarma makinesi ile 45 bin 600 adet boş makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sagara kaçakçılığına karşı çalışma yaptı. Yapılan incelemeler sonrası kent merkezinde bir adrese baskın düzenleyen ekipler 2 adet sigara sarma makinası, 45 bin 600 adet boş makaron, 4 bin 700 adet doldurulmuş makaron ve 33 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Olayın ardından U.D., isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR