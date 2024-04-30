Yozgat'ta Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu

Yozgat'ta jandarma ekiplerince 10 bin 130 dolu makaron, 3 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 9 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun ilçesinde şüpheli H.D'nin iş yerinde kaçak makaron bulundurduğu ve sattığı bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 10 bin 130 tütün dolu makaron, 3 kilogram kıyılmış tütün ve 9 elektronik sigara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.