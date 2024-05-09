Afyonkarahisar'da Tütün Ürünleri İle Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da tütün ürünleri satan bir iş yerine polis tarafından yapılan baskında 8 bin 900 adet doldurulmuş makaron ile kaçak ürünler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan bir istihbarat üzerine bir iş yerine baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramam da 108 kilogram (kg) nargile tütünü, 8 bin 900 adet doldurulmuş makaron, bin 306 adet sigara kağıdı, 800 adet boş makaron, 12 paket kıyılmış tütün ve 9 adet elektronik sigara likiti

ele geçirildi. Olayın ardından B.C.Y., isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR