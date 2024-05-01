Kocaeli'de Otobüste 200 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'de bir otobüste yapılan aramada 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde durdurulan bir otobüste arama gerçekleştirdi.

Aramada 200 bin dal gümrük kaçağı doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.