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Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Antalya'nın Aksu ilçesinde yapılan operasyonda kaçak sigara ve tütün satışı yapan iş yerlerine baskın düzenlendi. Operasyonda sigara dolum makinası, makaronlar ve kıyılmış tütün ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Belirlenen iş yerlerine düzenlenen baskında, sigara dolum makinası, 193 bin 600 dolu makaron, 288 bin boş makaron ve 190 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler V.A. ve O.Y gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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