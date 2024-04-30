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Samsun'da makaron sigara ve elektronik sigara operasyonu

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Samsun'un İlkadım ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda bin 660 adet makaron sigara, 30 adet elektronik sigara ve diğer malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'da polis tarafından makaron sigara, elektronik sigara ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu bin 660 adet doldurulmuş makaron sigara, 30 adet elektronik sigara, 23 adet elektronik sigara likidi ve 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İlkadım Makaron Samsun Samsun Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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