Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Kaçak Sigara Operasyonu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, doldurulmuş makaron sigara, gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigara ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından, doldurulmuş makaron sigara, gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu 2 bin 620 adet doldurulmuş makaron sigara, 200 paket gümrük kaçağı sigara ve 9 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Makaron Samsun Samsun Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title