Samsun'da Kaçak Sigara Operasyonu

Samsun'da polis tarafından, doldurulmuş makaron sigara, gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu 2 bin 620 adet doldurulmuş makaron sigara, 200 paket gümrük kaçağı sigara ve 9 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN