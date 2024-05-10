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Çorum'da Asayiş Uygulamasında Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çok sayıda silah, uyuşturucu madde ile 80 bin adet bandrolsüz kaçak makaron sigara ele geçirildi.

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çok sayıda silah, uyuşturucu madde ile 80 bin adet bandrolsüz kaçak makaron sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 3-10 Mayıs tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 7 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 9 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 25 adet silah, 207 adet fişek, 11 adet şarjör, 28 adet sentetik ecza, 1,89 gram metamfetamin, 91 gram esrar madde, 80 bin adet bandrolsüz kaçak makaron sigara ile 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Makaron Çorum 3.Sayfa Güncel Haberler

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