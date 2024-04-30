Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı! Olay nerede oldu? Öğretmenini neden bıçakladı?

Ankara'da bir lise öğrencisi, okula elektronik sigara getirdiği için ailesine haber veren öğretmenini bacağından bıçakladı. Pusu kuran öğrencinin o anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı! Olay nerede oldu? Öğretmenini neden bıçakladı?

OLAY NEREDE OLDU?

Olay, Pursaklar'da yer alan bir lisede meydana geldi. İddialara göre, 17 yaşındaki lise 4'üncü sınıf öğrencisi R.U., 22 Nisan günü okula getirilmesi yasak olan elektronik sigara ile yakalandı. Bunun üzerine müdür yardımcısı Sadettin Dinçer (55), durumu öğrencinin ailesine bildirdi.

ÖĞRETMENİNİ NEDEN BIÇAKLADI?