Erzurum'da Kaçak Sigara Operasyonu
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak sigara yakalandı. Operasyon sonucunda 195.000 adet gümrük kaçağı makaron, 480 paket gümrük kaçağı sigara ve 1.200 adet dolu makaron ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak sigara yakalandı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "08.05.2024-10.05.2024 tarihleri arasında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ilimiz genelinde yapılan operasyonlarda; 195.000 adet gümrük kaçağı makaron, 480 paket gümrük kaçağı sigara, 1.200 adet dolu makaron ele geçirilmiştir. Yapılan 9 ayrı operasyon neticesinde; V.İ.,Ö.O.,G.K.,R.T.,K.G.,F.Ç.,Y.K.,F.Ç.,G.K.,E.A. isimli şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır." denildi.
Açıklamada "Kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesine vurgu yapıldı. - ERZURUM