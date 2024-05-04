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Afyonkarahisar ve Sultandağı'nda 256 Bin 500 Makaron Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar ve Sultandağı ilçesinde yapılan operasyonda 256 bin 500 makaron, 43 kilogram kıyılmış tütün ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Afyonkarahisar ve Sultandağı ilçesinde 256 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Sultandağı ilçesinde belirlenen 2 adres ile iş yerinde yaptığı aramalarda 256 bin 500 makaron, 43 kilogram kıyılmış tütün ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Ekipler, U.D. ile K.P'ye adli işlem uyguladı.

Kaynak: AA / Güncel

Makaron Güvenlik Suç Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

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