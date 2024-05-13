Batman'da bin 120 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi
Batman'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada bin 120 adet gümrük kaçağı elektronik sigara bulundu. Otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Batman'da durdurulan bir otomobilde bin 120 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Hasankeyf-Batman karayolunda durdurulan otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramalarda aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş bin 120 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN