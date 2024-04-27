Antalya'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: Çok Miktarda Makaron Ele Geçirildi
Antalya'da yapılan jandarma operasyonunda kaçak sigara ve tütün satışı yapan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonda çok miktarda dolu ve boş makaron ile kıyılmış tütün ele geçirildi.
Antalya'da, jandarma tarafınan yapılan kaçak sigara ve tütün çalışmalarında çok miktarda dolu ve boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Aksu ilçesinde Kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Aksu ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyonlar gerçekleştirildi. V.A. ve O.Y isimli iki şahsın iş yerlerinde kaçak sigara ve tütün satışı yaptıklarının tespit edilmesi üzerine yapılan aramalar sonucunda; 1 adet sigara dolum makinesi, 193 bin 600 adet dolu makaron, 288 bin adet boş makaron ve 190 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.
V.A. ve O.Y isimli iki şahıs hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem başlatıldı. - ANTALYA