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Ticaret Bakanlığı Ekipleri Kaçak Sigara Operasyonu Düzenledi

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Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 8 milyon 767 bin 572 lira olan 144 bin 280 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı ekiplerince piyasa değeri 8 milyon 767 bin 572 lira olan 144 bin 280 paket bandrolsüz sigara kaçakçılığının önüne geçildi.

Bakanlığa bağlı İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerince, Zeytinburnu açıkları demir bölgesinde bulunan bir gemi, takip sistemlerinde yapılan analiz sonucunda riskli olarak değerlendirildi. Geminin 'Liman Tek Pencere' sisteminde gümrük geliş bildirimi boş olarak onaylanmasının ardından ekiplerce geminin aranması sonucunda, geminin zincirlik bölümünde bulunan menhol kapakları içerisinde ve tanklarında piyasa değeri 8 milyon 767 bin 572 lira olan toplamda 144 bin 280 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ticaret Bakanlığı 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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