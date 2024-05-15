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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda H.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, kubar esrar, sentetik ecza hapı, uyuşturucu öğütme aparatı, makaron, elektronik sigara likidi ve gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT'ın ortak çalışmasıyla yapılan operasyonda, Sarıcalı Mahallesi'nde H.K. isimli şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 11,56 gram kubar esrar, 30 adet sentetik ecza hapı, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, 160 adet doldurulmuş makaron, 24 adet elektronik sigara likidi ve 510 adet gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi.

Operasyonda, H.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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