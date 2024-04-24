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Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkmentokat Mahallesi'nde yaşayan 2 kişinin kaçak sigaraları müşteri buldukça sattıkları bilgisine ulaştı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 236 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkmentokat Mahallesi'nde yaşayan 2 kişinin kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigaraları müşteri buldukça sattıkları bilgisine ulaştı.

Jandarma tarafından 2 şüphelinin evinde yapılan aramada, 236 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa" muhalefet suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Odunpazarı Eskişehir Jandarma Güvenlik Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

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