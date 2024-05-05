Mersin'de Gümrük Kaçağı Sigara Ticareti Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli, çok miktarda makaron ve tütün ile birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar ve Tarsus ilçelerinde bazı kişilerin kaçak sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen 3 ayrı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 380 bin boş makaron, 350 kilo kıyılmış tütün, 10 bin adet sigara filtresi, 2 bin sigara kağıdı ile bin adet içime hazır bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN