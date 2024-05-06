Kayseri'de Torbacılara Operasyon: 1 Tutuklama

Kayseri polisi tarafından "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda Ö.N. (37) gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1,32 uyuşturucu madde, uyuşturucu madde karşılığı elde edilen 7 paket sigara, 300 TL para, 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ