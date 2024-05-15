Düzce'de 340 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada kargo ile gelen 340 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Düzce'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin operasyonları devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce yapılan analiz çalışmalarında Mardin ilinden kargo yolu ile kaçak sigara getirileceği tespit edildi. Yapılan çalışmalarda M.G. (51) isimli şahıstan 340 paket mükerrer bandrollü kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE