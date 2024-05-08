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Mersin'de kaçak sigara operasyonu: 8 bin 720 makaron ele geçirildi

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Mersin'in Gülnar ve Erdemli ilçelerinde düzenlenen operasyonda 8 bin 720 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Gülnar ve Erdemli ilçelerinde düzenlenen operasyonda 8 bin 720 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Gülnar ve Erdemli ilçelerinde kaçak sigara ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde 8 bin 720 dolu makaron, 23 kilo 512 gram kıyılmış tütün, 2 bin 940 sigara filtresi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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