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Sinop'ta yapılan operasyonda 250 bin 800 makaron ele geçirildi

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Sinop'ta düzenlenen operasyonda, Boyabat ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramalarda 250 bin 800 makaron ve 85 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta düzenlenen operasyonda 250 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ilçesinde bir iş yerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda iş yerindeki aramalarda, 250 bin 800 makaron, 85 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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