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Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde yapılan operasyonda kaçak sigara ve tütün taşıyan bir otomobil durduruldu, 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 20 bin 120 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaçak sigara ve tütün taşıyan otomobil operasyonla durduruldu, 2 şüpheli yakalandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) suç ve suçlularla mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Germencik ilçesinde bir araçta kaçak sigara ve tütün taşındığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, operasyonla aracı durdurdu. Araçta bulunan R.T. ve A.T. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 2 koli içerisinde toplam 20 bin 120 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Germencik Aydın Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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