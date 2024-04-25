Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kaçak sigara, elektronik sigara ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi.
Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 7 bin 360 paket sigara, 233 bin boş makaron, 31 cep telefonu, 242 elektronik sigara, 481 elektronik sigara likiti, 521 elektronik sigara yedek parçası, 130 bandrol, 100 kilogram tütün, 1 sigara dolum makinesi ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.