Bartın'da 10 Bin Adet Kaçak Sarma Sigara Ele Geçirildi

Bartın'da kaçakçılık ekipleri bir eve düzenlediği operasyonda 10 bin adet kaçak sarma sigara ele geçirdi.

Bartın'da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan bir soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüpheli bir şahsın araç ve ikametinde arama yaptı. Ekipler aramalarda 10 bin adet içime ve satışa hazır sarılmış vaziyette sigara, 3 adet sigara sarma makinesi ele geçirirken, bir şahsı gözaltına aldı.

Cumhuriyet Savcısının talimatı çerçevesinde şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçuna muhalefetten adli tahkikat başlatıldı - BARTIN